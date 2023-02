Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ave Di Maria”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 24 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 24 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con l'Europa League. Ave Di Maria. Un pieno d'Europa passano quattro su quattro. Spettacolare tripletta del Fideo. Joya infinita la Roma va. Belotti-gol, magia Dybala Salisburgo abbattuto Mou colpisce ancoare. La Fiorentina soffre poi ribalta il Braga. Lazio pari con il Cluj. Milan, via da San Siro. Farà lo Stadio da solo. La svolta in pole position c'è Sesto San Giovanni. Cardinale ha deciso e spinge i rossoneri avanti senza l'Inter. Lukaku si blinda. Romelu vuole l'Inter e se gioca così. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).