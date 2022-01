Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Juve, 0-0 per l’Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 24 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 24 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il pareggio a reti bianche tra Milan e Juventus nel big match di 'San Siro'. Zlatan Ibrahimović si infortuna, Paulo Dybala non incide e, alla fine, gode soltanto l'Inter capolista che guadagna ulteriore terreno sulle inseguitrici. Intanto, sul fronte mercato, sembra che Dušan Vlahović sia pronto a rompere con la Fiorentina per approdare in bianconero entro il 31 gennaio: vedremo.