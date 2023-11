Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il David di Milanello”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, che, nella prossima sessione invernale di calciomercato, tenterà di portare subito Jonathan David in rossonero. Bocciato, infatti, Luka Jović, che non partirà titolare neanche in Milan-Fiorentina di sabato sera in campionato, contro la sua ex squadra: spazio a Noah Okafor nel ruolo di centravanti. Della partita di 'San Siro' ha parlato anche Giancarlo Antognoni in un'intervista esclusiva per la 'rosea'.