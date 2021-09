Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’abbraccio del Diavolo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, 23 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0. Decisivo Theo Hernandez, che a fine partita non ha dubbi sull'obiettivo stagionale rossonero: "Vogliamo lo scudetto". A destra troviamo i primi tre punti della Juventus, che soffre in casa dello Spezia e ribalta una partita che si era messa malissimo.