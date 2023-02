Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci pensa Lukaku”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Porto , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 con un gol di Romelu Lukaku negli ultimi minuti. A più riprese, però, il portiere André Onana ha salvato i nerazzurri di Simone Inzaghi .

Per concludere Gianfranco Zola, vicepresidente della Serie C, illustra alla 'rosea' il suo progetto per i giovani talenti. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).