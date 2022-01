Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sua altezza Dzeko”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 23 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 gennaio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria dell'Inter nell'anticipo di ieri in Serie A. Successo nerazzurro, 2-1, proprio al 90' a 'San Siro' contro il Venezia grazie ad un colpo di testa di Edin Džeko. E nell'ultima settimana del mercato di gennaio può approdare a Milano anche l'attaccante Felipe Caicedo.

In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Juventus, posticipo di stasera, ore 20:45. Il Diavolo insegue lo Scudetto, la 'Vecchia Signora' la rimonta Champions. E tutte e due le squadre puntano un nuovo bomber: Marko Lazetić (Stella Rossa) per il Milan, Dušan Vlahović (Fiorentina) o Anthony Martial (Manchester United) per la Juventus.

In Napoli-Salernitana gli azzurri ritrovano Victor Osimhen, che giocherà con una protezione al volto. Infine, Roberto Mancini convocherà Mario Balotelli per uno stage della Nazionale Italiana durante la pausa del campionato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 23 gennaio 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI