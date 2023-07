Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku-Inter, in ginocchio da te”

In alto, sotto la testata, si parla del pirotecnico calciomercato estivo del Milan: i rossoneri chiudono un'operazione lampo per Noah Okafor (stamattina visite mediche) con il RB Salisburgo e si preparano a prendere anche Samuel Chukwueze dal Villarreal. Con loro, ben sette volti nuovi a Milanello. E non è ancora finita. Notte di terrore per Gianluigi Donnarumma, ex rossonero oggi al PSG: il portiere rapinato in casa a Parigi con la compagna Alessia.