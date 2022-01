Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao meravigliao”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 22 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Rafael Leão , attaccante del Milan , che sostiene come i rossoneri siano pronti a vincere e come lui sia cambiato. Ora può fare la differenza, anche Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimović si fidano di lui.

L' Inter di Simone Inzaghi , però, cerca la fuga ospitando a 'San Siro' il Venezia e vuole approfittare dell'impegno dei rossoneri, più difficile, contro la Juventus . Si parla, poi, di calciomercato e, per l'appunto, della maxi-offerta bianconera per Dušan Vlahović : un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione!

Altri temi di Serie A: il Verona batte il Bologna per 2-1 grazie ad un gol di Nikola Kalinić, debutto in vista per Alexander Blessin, nuovo tecnico del Genoa, mentre il Napoli è in ansia per le condizioni di Adam Ounas. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).