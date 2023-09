Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci pensa la vera Inter”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 21 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions e l'Inter. Alla prima in coppa soffre e rischia: 1-1 con la Real Sociedad. In alto la vittoria del Napoli per 2-1 sul Braga. A destra Milan bivio-Leao: Balo o Mbappé. Provedel del 9. In basso l'esordio di Roma e Fiorentina in Europa. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.