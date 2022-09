Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter e Juve, spacca Italia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter e Juventus . La 'rosea', in particolare, si domanda se nerazzurri e bianconeri siano ancora da Scudetto .

Un ex rossonero, invece, Gianluigi Lentini esalta Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, rivedendosi in certi suoi movimenti sul terreno di gioco. Chiosa con le giuste celebrazioni per Atalanta e Udinese, rivelazioni ai vertici della classifica di Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).