Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vittoria a metà”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 21 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con l'Europa League. Vittoria a metà. Juve tra sentenza ed Euroleague. Riecco i 15 punti è terza, ma la pena sarà rivista. Condannati Agnelli e l'ex vertice del club. Avanti Max, colpisce Rabiot. Sporting domanto. Ora il Siviglia. Roma show. I brividi, poi entra Dybala. Ribaltato il Feyernoord. In alto spazio alla Champions League. Champions parla Guardiola. C'è Pep sul derby. "La sfida Milan-Inter non mi sorprende. L'Italia è in salute. Il Diavolo in Europa cambia chip...". Si chiude con le parole di Cairo sul Giro d'Italia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).