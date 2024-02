Prima pagina Gazzetta dello Sport: Zirkzee, una faccia da Milan

Un successo arrivato in un giorno triste per l'Inter, giacché in mattinata si era spento, a soli 63 anni e per un improvviso arresto cardiaco, Andreas Brehme, ex terzino sinistro nerazzurro per quattro stagioni, dal 1988 al 1992. Stasera, invece, alle ore 21:00, in Champions toccherà al Napoli, che ospiterà il Barcellona al 'Maradona'.