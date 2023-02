Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Coppa nostra”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 21 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Champions League, che torna in questa settimana. Stasera toccherà al Napoli di Luciano Spalletti, di scena a Francoforte contro l'Eintracht; domani sera all'Inter di Simone Inzaghi, impegnata a 'San Siro' contro il Porto. Per la 'rosea', è possibile portare tre italiane (c'è anche il Milan) ai quarti di finale come nel 2006.