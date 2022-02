Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lo Scudetto più pazzo del mondo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 21 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 21 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della lotta Scudetto in Serie A. Una corsa a tre che coinvolge Milan, Inter e Napoli. I rossoneri di Stefano Pioli ritrovano il sorriso, nonostante il 2-2 in casa della Salernitana di sabato sera, perché ieri i nerazzurri di Simone Inzaghi si sono fatti battere 0-2 a 'San Siro' dal Sassuolo.