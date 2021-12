Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Così non VAR”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 dicembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 dicembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del colossale abbaglio del V.A.R. in Milan-Napoli , che porta l'arbitro della sfida di 'San Siro', Davide Massa , ad annullare il gol del pareggio del Diavolo, siglato al 90' da Franck Kessié , per un fuorigioco di Olivier Giroud .

Il quale, però, era steso a terra e quindi non considerabile in posizione attiva. Con questi tre punti, arrivati grazie ad un gol in apertura di Eljif Elmas, il Napoli aggancia proprio il Milan in classifica a 39 punti, consentendo all'Inter di conquistare il titolo di campione d'inverno con una giornata d'anticipo.