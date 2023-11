Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate i campioni”

Si tratta dell'ultimo match di qualificazione per gli Europei 2024 in Germania: agli Azzurri di Luciano Spalletti, pari merito proprio con gli ucraini al secondo posto del gruppo, basta un pareggio (scontro diretto e differenza reti favorevole) per raggiungere il traguardo.

Si parla, poi, di Juventus-Inter, la sfida Scudetto in programma domenica 26 novembre, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium. La 'rosea' presenta tutti i duelli più interessanti della contesa, a partire da quello tra i due allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi fino a quello a centrocampo, tra Adrien Rabiot e Hakan Çalhanoğlu.

Il Milan, che alla ripresa del campionato affronterà la Fiorentina, punterà le sue speranze in attacco sull'ex Luka Jović. Soltanto che, finora, il serbo è già costato un milione di euro per appena due tiri in porta ...

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 20 novembre 2023

