Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tutto l’oro del mondo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 20 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar, che aprono i battenti oggi alle ore 17:00 con la sfida tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador: arbitrerà l'italiano Daniele Orsato. Sarà l'ultima kermesse iridata per Lionel Messi (Argentina) e Cristiano Ronaldo (Portogallo).