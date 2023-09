Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Chi Diavolo segna”

Non bastano, quindi, ai rossoneri ben 25 tiri per avere la meglio sulle 'Magpies' di Sandro Tonali. Tegola Mike Maignan: infortunato, rischia di saltare almeno due gare. Intanto, Zlatan Ibrahimović ha incontrato Gerry Cardinale: per lui potrebbero aprirsi le porte di un ruolo in società.

In alto, sotto la testata, la presentazione di Real Sociedad-Inter, gara del Gruppo D: i nerazzurri di Simone Inzaghi vorrebbero finire nuovamente in finale della competizione come l'anno passato. Capitan Lautaro Martínez, intanto, parla anche di rinnovo.

Sarà di scena, invece, in casa dello Sporting Braga il Napoli di Rudi Garcia che oggi, sempre alle ore 21:00, inaugurerà il Gruppo D: il tecnico dei campani si affida alle stelle Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Pazzesco, infine, quanto successo allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Atlético Madrid: gol, di testa, al 94' per il portiere biancoceleste Ivan Provedel!

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 20 settembre 2023

