Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Milan resta su. Juve come sei giù”

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio a Juventus-Milan 1-1 , posticipo della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 . Bianconeri subito avanti con Álvaro Morata , poi ripresi nel secondo tempo da Ante Rebić .

Nel finale il Diavolo sfiora anche la vittoria e Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', fa mea culpa. Cade, per la prima volta in stagione, la Roma di José Mourinho, battuta 2-3 al 'Bentegodi' dall'Hellas Verona del nuovo allenatore Igor Tudor. Ecco la prima pagina di oggi (clicca qui per ingrandire).