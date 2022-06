Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lukaku, ci siamo (quasi)”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il Chelsea chiede 10 milioni di euro per una stagione in prestito oneroso, ma Steven Zhang, Presidente nerazzurro, vuole pagare di meno. Chiusura dell'operazione già oggi: il belga, secondo la 'rosea', può spostare gli equilibri del torneo.