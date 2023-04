Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derbissimo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 aprile 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle semifinale di Champions League di maggio. Una squadra italiana, o, per meglio dire, una squadra di Milano il prossimo 10 giugno giocherà la finale di Istanbul. Con il 3-3 interno di ieri sera a 'San Siro', infatti, l'Inter di Simone Inzaghi ha raggiunto il Milan tra le prime quattro squadre d'Europa e sfiderà proprio i rossoneri per l'accesso all'ultimo atto della competizione.

Milan o Inter troveranno Real Madrid o Manchester City. Il Diavolo, intanto, ufficializza il rinnovo di Olivier Giroud ed incassa la benedizione di Arrigo Sacchi: Rafael Leão e il francese come Ruud Gullit e Marco van Basten. Attesa per la sentenza sulla Juventus: possibile che vengano restituiti ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione in campionato.

Intanto oggi è tempo di Europa League: la Juve va a Lisbona per difendere l'1-0 dell'Allianz Stadium contro lo Sporting mentre la Roma ospita il Feyenoord per ribaltare lo 0-1 dell'andata a Rotterdam. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 aprile 2023