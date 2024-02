Prima pagina Gazzetta dello Sport: Pioli, l’Europa League per tenersi il Milan

Ribaltone in casa Napoli. Esonerato Walter Mazzarri, squadra affidata a Francesco Calzona, che per sei mesi svolgerà un doppio ruolo, visto che è anche Commissario Tecnico della Slovacchia. Ci sarà il nuovo allenatore domani sera al 'Maradona' in panchina in Napoli-Barcellona. Ma in estate sarà ancora rivoluzione.

Il Milan, reduce dalla sconfitta di Monza, deve rialzare la testa in Europa League. Superare il Rennes e andare avanti è il primo obiettivo per la squadra di Stefano Pioli. Il quale, però, per tenersi la panchina anche per l'anno venturo non può far altro che vincere il trofeo internazionale.

La Juventus, per la prossima stagione, punta Teun Koopmeiners dell'Atalanta e il forte centrocampista olandese ha inserito i bianconeri in cima alla lista delle sue priorità. Curiosità: è sbarcato su 'Instagram' Roberto Baggio: virale il suo video dell'arrivo in Panda!

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 20 febbraio 2024

