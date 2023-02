Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, caccia al tesoro”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 20 febbraio 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 20 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che mercoledì sera, a 'San Siro', riceverà il Porto per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Qualora passassero il turno, i nerazzurri potrebbero fare un colpo top nel mercato estivo oltre che rinnovare i contratti dei big. Nelle casse del club di Steven Zhang, infatti, entrerebbero altri 20 milioni di euro.

Per lo Scudetto, ormai, è una cavalcata in solitaria del Napoli di Luciano Spalletti. Anche l'ex tecnico degli azzurri, Rafa Benítez, in un'intervista esclusiva alla 'rosea' ne parla come di un'impresa di fatto già compiuta. Spazio, poi, al commento delle partite della 23^ giornata di Serie A disputatesi ieri. La Juventus ha vinto 0-2 in casa dello Spezia grazie a Moise Kean ed Ángel Di María, scalando posizioni in classifica.

Non hanno fallito le romane. Lazio vittoriosa 0-2 a Salerno con una doppietta di Ciro Immobile mentre alla Roma, impegnata in casa contro l'Hellas Verona, è bastato il primo gol in giallorosso del norvegese Ola Solbakken. Per concludere, analisi sul momento di Charles De Ketelaere, talento inespresso del Milan. Tutti i rossoneri, da Rafael Leão a Brahim Díaz, sono convinti che stia per sbloccarsi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 20 febbraio 2023