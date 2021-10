Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter e Milan, Euro o mai più”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 19 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 19 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la presentazione delle gare di Inter e Milan in Champions League. Stasera, alle ore 21:00, ultima chiamata per le due milanesi rispettivamente contro Sheriff e Porto. Nerazzurri con Edin Džeko e Lautaro Martínez, rossoneri con Olivier Giroud dall'inizio e Zlatan Ibrahimović a gara in corso.