Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegri e Inzaghi sotto accusa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 19 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi di Juventus e Inter , con i tecnici delle due squadre, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi , finiti sotto accusa dopo le sconfitte maturate sul campo di Monza ( 0-1 ) e Udinese ( 1-3 ) nell'ultimo weekend di Serie A .

In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Napoli 1-2 : gli azzurri passano a 'San Siro' con un rigore (visto dal V.A.R. ) di Matteo Politano e un colpo di testa di Giovanni Simeone . Diavolo sfortunato: due traverse oltre al gol di Olivier Giroud . Il Milan non perdeva, in campionato, da ben 22 partite e Stefano Pioli , tecnico rossonero, recrimina sul risultato finale.

L'Atalanta condivide il primato in classifica con la squadra di Luciano Spalletti: vittoria di misura della 'Dea' in casa della Roma firmata da Giorgio Scalvini. Ma quante occasioni da gol sprecate per i giallorossi di José Mourinho ... Bene, infine, la Lazio, che vince 4-0 sul campo della Cremonese e la Fiorentina, che liquida 2-0 l'Hellas Verona al 'Franchi'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).