Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Nasce l’Inter a 3 stelle”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre parlando dell' Inter . La missione dei nerazzurri, infatti, nella prossima stagione è quella di vincere il 20° Scudetto , quello della seconda stella, con il trio Paulo Dybala , Romelu Lukaku , Lautaro Martínez .

In casa Juventus , vicina la conclusione dell'affare Ángel Di María , mentre il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly : il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri , spinge per averlo a Torino. La prossima settimana Paolo Maldini rinnoverà il suo contratto con il Milan : dopo la firma, arriveranno i primi acquisti del Diavolo.

Problemi, invece, alla Fiorentina per il rinnovo del contratto di Vincenzo Italiano: spunta la possibilità di un arrivo di Roberto De Zerbi. Chiosa con l'intervista esclusiva a Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma in Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).