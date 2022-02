Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Più Toro che Signora”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento sul derby della Mole tra Juventus e Torino, anticipo della 26^ giornata di Serie A. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con le reti di Matthijs de Ligt e del 'Gallo' Andrea Belotti. Meglio i granata, con Gleison Bremer che annulla Dušan Vlahović ed un secondo tempo di qualità. K.O. per infortunio Paulo Dybala.