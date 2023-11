Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia vede l’Euro”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 18 novembre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con l'Italia: cinquina ai macedoni. Lunedì con l'Ucraina basta non perdere. In alto a tutto Sinner, ore 14:30 la semifinale con Medvedev. In basso si scalda la sfida tra Inter e Juventus. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.