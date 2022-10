Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao, mettici la firma”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del rinnovo di contratto di Rafael Leão con il Milan. In giornata, infatti, a 'Casa Milan' ci sarà un vertice per parlare del prolungamento dell'accordo tra l'attaccante portoghese e il club di Via Aldo Rossi. Il Diavolo ha in mente di presentare una super offerta per Leão e, per questo, vedrà il padre del numero 17 (che vuole restare in rossonero).