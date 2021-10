Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve OKean”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 18 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 18 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria, 1-0 , della Juventus sulla Roma allo 'Stadium'. Decisivo un gol di Moise Kean nel primo tempo. Wojciech Szczęsny para un rigore a Jordan Veretout , ma quante polemiche sull'arbitro Daniele Orsato nella circostanza! Domenica prossima, a 'San Siro', sarà la volta di Inter-Juventus .

Nel riquadro laterale si analizzano proprio le cause dei frequenti stop dell' Inter di Simone Inzaghi , che, in occasione della sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio , si è lamentata perché i padroni di casa hanno continuato a giocare con Federico Dimarco a terra.

Infine, in alto, sotto la testata, spazio a Napoli e Milan, squadre in fuga al vetta al campionato e che credono allo Scudetto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).