Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juventus, la resa dei conti”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato18 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La 'rosea', oggi in edicola, in prima pagina, apre con la sfida di Juventus-Milan di domani sera: Allegri deve assolutamente vincere per risalire la classifica. Intanto passivo record per la società bianconera (-210 milioni)