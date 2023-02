Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Max Allegri sul filo”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus . Il tecnico bianconero spera di vincere Europa League e Coppa Italia per dare un senso importante alla stagione. In società, però, c'è chi pensa che non sia più l'uomo giusto per un progetto giovane. Il suo mentore, Giovanni Galeone , lo difende però a spada tratta sulla 'rosea'.

Si parla, poi, degli scenari di calciomercato estivo per Inter e Milan. In casa nerazzurra, se giungerà la qualificazione in Champions League, arriverà anche un top in difesa. Altrimenti, addio a Simone Inzaghi. In casa rossonera, invece, fiducia in Paolo Maldini e Stefano Pioli confermata soltanto con l'ingresso in Champions. Il che consentirebbe di mettere a segno un gran colpo di mercato. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).