Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby che scotta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con il derby valido per la Supercoppa italiana: "Il derby che scotta". Milan-Inter in Arabia Saudita per alzare il primo trofeo ceh può rilanciare la stagione. Il duello Tonali-Barella e le istruzioni per l'uso di Pioli e Inzaghi. A destra il futuro con l'Inter di Milan Skriniar e gli ottavi di Coppa Italia, con la Cremonese che batte il Napoli ai rigori. Si chiude con l'intervista di Dino Baggio e il rinnovo di contratto tra Juventus e Rabiot. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).