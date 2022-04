Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il derby vale tutto. Missione grande Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 17 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 aprile 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Milan , il derby di Milano di martedì sera, ore 21:00 , valido per le semifinali di Coppa Italia . Chi accederà alla finale di Roma potrà prendere anche slancio nella lotta Scudetto . Spazio, poi, alle prospettive di mercato del Milan qualora il club rossonero passasse prossimamente dal fondo statunitens e Elliott a InvestCorp , in Bahrein: si ipotizza un progetto da ben 300 milioni di euro!

Quindi, l'analisi delle partite disputate ieri in Serie A. Non va oltre l'1-1 interno la Juventus contro il Bologna: è Dušan Vlahović, in pieno recupero, a salvare i bianconeri da una sconfitta atroce. Per un posto in Champions League ci sarà ancora da lottare. Il Torino domina la Lazio nella Capitale, segna con Pietro Pellegri, ma viene raggiunto anche qui nel recupero dal solito Ciro Immobile. Il lunedì di Pasquetta la grande sfida sarà Napoli-Roma. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).