Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve sbatte il muso”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 17 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'umiliazione subita ieri sera all'Allianz Stadium dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, hanno perso 0-3 contro il Villarreal, e, in virtù di questo eclatante risultato, hanno detto ancora una volta addio alla Champions League. La 'Vecchia Signora', di fatto, è durata appena un tempo, con tanto di traversa presa da Dušan Vlahović, per poi crollare nella ripresa.