Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tonali, che rischio”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 16 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan - oggi al Newcastle United - finito nelle cronache degli ultimi giorni per la questione delle scommesse su piattaforme illegali.