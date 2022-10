Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vlahovic, il salva Juve”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 16 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Torino-Juventus , il derby della Mole disputatosi nel sabato della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 . Partita equilibrata decisa da una zampata di Dušan Vlahović ad un quarto d'ora dalla fine.

Il serbo salva, dunque, la squadra di Massimiliano Allegri da un altro passo falso: il ritiro dei bianconeri finisce qui. Il Toro di Ivan Jurić, invece, può recriminare: gioca bene, soprattutto nella prima parte di gara, ma non riesce a trovare la via della rete. In attesa delle gare odierne, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prende la vetta della classifica battendo 2-1 in rimonta il Sassuolo con i gol di Mario Pašalić e Ademola Lookman.