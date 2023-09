Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby fai girare la testa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 16 settembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il derby tra Inter e Milan. Una pazzesca sfida in vetta. Non decide lo scudetto ma pesa tanto. In basso Allegri in agguato. Dai Italia sei da bis. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.