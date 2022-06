Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, arriva Lukaku”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la trattativa tra Chelsea e Inter per il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. La formula è il prestito secco: i 'Blues' chiedono 10 milioni di euro, il club meneghino ne offre 5. Si tratta. Chiusa anche la trattativa per l'acquisto di Kristjan Asllani dall'Empoli: in Toscana, quale parziale contropartita tecnica, l'attaccante Martín Satriano.