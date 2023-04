Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, così butti 60 milioni”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Inter-Monza, posticipo della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 terminato 0-1 ieri sera a 'San Siro'. Terza sconfitta di fila in casa in campionato per la squadra di Simone Inzaghi, che manca l'aggancio al quarto posto in classifica. Nella notte confronto tra tecnico e dirigenti allo stadio: in caso di mancata qualificazione in Champions League sfumerebbero 60 milioni di euro per i nerazzurri.