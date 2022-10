Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro fa gola”

1 di 1

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 ottobre 2022

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez, attaccante argentino dell'Inter al centro dei 'rumors' di calciomercato dopo la bella prestazione (con gol) in casa del Barcellona. Su di lui PSG (dove gioca l'amico Lionel Messi) e Manchester United: il 'Toro', però, rifiuta tutti perché vuole restare in nerazzurro.

In alto, sotto la testata, la presentazione della sfida più 'calda' del sabato in Serie A, ovvero il derby della Mole tra il Torino di Ivan Jurić e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che andranno alla ricerca dei tre punti per uscire dal loro prolungato periodo di crisi.

Intanto, in vetta alla classifica del campionato, cercano di sprintare il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli, che insegue i partenopei a tre lunghezze di distanza. Fino a metà novembre, giorno dello stop di tornei nazionali e coppe per via dei Mondiali in Qatar, sarà un vero e proprio mese verità per entrambi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

