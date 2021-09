Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prima ‘Joya’ Juventus”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 15 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La 'rosea', oggi in edicola, in prima pagina, apre con la 'prima Joya' della Juventus, che conquista la prima vittoria stagionale contro il Malmoe in Champions League. Questa sera, invece, tocca al ritorno del Milan, che se la vedrà contro il Liverpool nell'infuocato stadio di Anfield. Pareggio d'oro per l'Atalanta. (clicca per ingrandire).