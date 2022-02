Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Europa chiamò”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il ritorno della Champions League. L'Inter e la Juventus vogliono tornare a stupire. Domani sera, ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Inter-Liverpool. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi recupera Alessandro Bastoni, inserisce Arturo Vidal al posto dello squalificato Nicolò Barella e lancia Alexis Sánchez in attacco.