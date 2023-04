Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve graffia”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 14 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre con l'Europa League. La Juve graffia. A Torino 1-0 allo Sporting. Gatti riesce a sbloccare una gra complicata. Perin fa miracoli, si rivede anche Pogba. Roma sconfitta e iellata perde Dybala e Abrahama. La Fiorentina vede già la semifinale di Conference League. Lech trovolto 4-1. In alto spazio alla Champions. Supereroi da Champions, Osimhen, Lukaku e Maignan. Il Napoli recuperà il bomber e i tifosi. L'Inter conta su Rom per il riscatto finale. Il Milan ha ritrovato un portiere magico. Julia Ituma, giù dal sesto piano. Il volley piange la stellina azzurra. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).