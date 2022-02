Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Re Leao”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 14 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 14 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio al sorpasso del Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A. Rossoneri primi, davanti all'Inter, sebbene con una partita in più. A 'San Siro' contro la Sampdoria decide un gol di Rafael Leão su assist del portiere Mike Maignan. Fischi a Franck Kessié per il mancato rinnovo del contratto.