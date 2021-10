Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan para … guai”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio di Mike Maignan, portiere del Milan: sarà operato oggi in artroscopia al polso sinistro, starà fermo due mesi. Preso lo svincolato Antonio Mirante per sostituirlo: visite mediche stamattina. Mentre Zlatan Ibrahimović è prossimo al rientro in gruppo, il Diavolo, sul fronte calciomercato, accelera per Lorenzo Lucca.