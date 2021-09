Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il Diavolo ci mette il codino”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 settembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 settembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo (2-0) del Milan sulla Lazio di ieri pomeriggio a 'San Siro'. Apre Rafael Leao, poi Franck Kessié sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa si prende la scena Zlatan Ibrahimovic, in gol appena 6' dopo il suo ingresso in campo. Rossoneri a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie A con Roma e Napoli.