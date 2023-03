Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La Juve c’è, Pogba no”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 marzo 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 13 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri. Nel posticipo domenicale all'Allianz Stadium, infatti, i bianconeri hanno battuto 4-2 la Sampdoria. Sugli scudi Adrien Rabiot (doppietta). Fa discutere, però, l'ennesimo infortunio capitato a Paul Pogba, che rischia un altro mese di stop. Brutto momento anche per Dušan Vlahović, che ha spedito sul palo un calcio di rigore.