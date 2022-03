Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Volo Milan: +5”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 13 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 13 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il volo del Milan di Stefano Pioli . Batte l' Empoli , 1-0 , a 'San Siro' con un gol di Pierre Kalulu e si porta momentaneamente a +5 sull' Inter .

Stasera l'Inter sarà di scena in casa del Torino in una partita che non potrà assolutamente fallire. Stesso ragionamento per il Napoli, che giocherà al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona.