Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Incubo Pogba”

Ora si attendono le controanalisi: qualora fosse confermato il tutto, il francese rischierebbe fino a 4 anni di squalifica. Tra infortuni a catena, il caso d'estorsione e ora questo sospetto, finora il ritorno del 'Polpo' a Torino si è rivelato un pericoloso e costoso flop.

In alto, sotto la testata, si parla di Italia-Ucraina, partita in programma questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro': si tratta di un vero e proprio spareggio per gli Europei 2024 in Germania. Tra gli Azzurri, partirà titolare in attacco Giacomo Raspadori.

In basso, invece, si parla del derby di Milano in programma sabato 16 settembre a 'San Siro'. In particolare, delle amicizie tra Lautaro Martínez e Marcus Thuram in casa nerazzurra e tra Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek in quella rossonera.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 12 settembre 2023

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.